Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı "Maarif İşkodra Kampüsü"nün açılışı gerçekleştirildi

Vizyonlarının, dünyada barışa ve güvenli geleceğe hizmet etmek olduğunu söyleyen Akgün, "Bu okullar da esasen Arnavut ve Türk halkları arasındaki kardeşliği ve dostluğu güçlendirecek olan okullardır. Gördük ki; pandemide gördük, deprem zamanında gördük, en zor anlarda biz birbirimize el uzatacağız. Başka yerden medet ummayacağız. Birbirimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

"ARNAVUT GENÇLİĞİNİN EĞİTİMİNE KATKI VERECEK"

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay da "Bu kadim, bu değerli kentte, Arnavutluk'un geleceği, çok değerli Arnavut gençliğinin eğitimine katkı verecek, dünya markası haline gelmiş olan böyle bir eğitim kurumunu kazandırmanın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak gurur içerisindeyim bugün." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok değerli bir markası olan TMV'nin 50'ye aşkın ülkede faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Atay, "Yüzyıllardır beraber yaşayan, ortak tarihe sahip iki ulus olarak biz bu değerli tecrübemizi sizlerle, yine Arnavutluk hükümetinin çok değerli rızaları ve çabalarıyla hayatı geçirme imkanı bulmanın mutluluğu içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.