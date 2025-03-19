Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi play-off maçında!

Türkiye - Macaristan play-off maçı için ekran başında yerler alınıyor. Şifresiz olarak izlenecek karşılaşmanın ardından rövanş maçı da çok geçmeden oynanacak. A ligine yükselmek isteyen kırmızı beyazlılar için heyecan dorukta. 2025 Milli maç programı futbolseverlerin takvimlerinde işaretlendi. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi kapsamında A ligine yükselme mücadelesi veren A Milli Takım play-off maçına çıkıyor. Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
KALECİLER: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor),
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli),
ORTA SAHA: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
FORVET: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).
RÖVANŞ MÜCADELESİ BU HAFTA SONU!
Türkiye - Macaristan karşılaşması 2 adımlı olacak. 20 Mart tarihinde gerçekleşecek ilk maçın ardından rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'da gerçekleşecek.
TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Uğurcan, Mert, Samet, Abdulkerim, Eren, Hakan, Orkun, Arda, Barış, Yunus, Kerem