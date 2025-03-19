Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve milli maç hangi kanalda? A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi play-off maçında!

Türkiye - Macaristan play-off maçı için ekran başında yerler alınıyor. Şifresiz olarak izlenecek karşılaşmanın ardından rövanş maçı da çok geçmeden oynanacak. A ligine yükselmek isteyen kırmızı beyazlılar için heyecan dorukta. 2025 Milli maç programı futbolseverlerin takvimlerinde işaretlendi. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?