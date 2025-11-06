Haberler Yaşam Haberleri TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Son 2 karşılaşma!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 11:43

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki kritik yolculuğuna devam ediyor. Gruptaki en önemli virajlardan biri olan Türkiye - Bulgaristan karşılaşması için heyecan dorukta. Gruptan çıkma hedefiyle mücadele eden Ay-Yıldızlılar, taraftarının önünde mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Bulgaristan milli maçı ne zaman oynanacak, karşılaşma saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte milli maç takvimi ve beklenen karşılaşmanın tüm detayları.

2026'da Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Avrupa'da büyük bir çekişmeyle sürüyor. Türkiye A Millî Futbol Takımı, elemelerde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı E Grubu'nda kader maçlarına çıkıyor. Kasım ayındaki milli arayı iki kritik karşılaşmayla değerlendirecek olan Milli Takım, bu maçlardan biri olan Bulgaristan mücadelesiyle gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası Elemeleri milli maç takvimi ve Türkiye-Bulgaristan maçının ayrıntıları:

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı olan Türkiye - Bulgaristan karşılaşması için tüm detaylar netleşti:

Karşılaşma Organizasyon Tarih Saat (TSİ) Stadyum
Türkiye - Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri (E Grubu) 15 Kasım 2025, Cumartesi 20:00 Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Grupta oynanan tüm milli maçlarla birlikte Türkiye - Bulgaristan maçı da TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda toplam 6 karşılaşma oynayacak. İşte Ay-Yıldızlıların gruptaki tüm maç takvimi:

Tarih Maç Sonuç (İlk 4 Maç)
4 Eylül 2025 Gürcistan - Türkiye 2 - 3
7 Eylül 2025 Türkiye - İspanya 0 - 6
11 Ekim 2025 Bulgaristan - Türkiye 1 - 6
14 Ekim 2025 Türkiye - Gürcistan 4 - 1
15 Kasım 2025 Türkiye - Bulgaristan Oynanacak
18 Kasım 2025 İspanya - Türkiye Oynanacak

KASIM AYI KRİTİK VİRAJ: İSPANYA DEPLASMANI

Türkiye, Bulgaristan maçından sadece üç gün sonra, gruptaki en güçlü rakibi olan İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak bu maç, gruptan lider veya 2. çıkma ve finallere doğrudan katılma açısından hayati bir öneme sahip. İspanya - Türkiye maçı TSİ 22:45'te başlayacak.

