TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2025: Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Son 2 karşılaşma!

2026'da Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi Avrupa'da büyük bir çekişmeyle sürüyor. Türkiye A Millî Futbol Takımı, elemelerde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı E Grubu'nda kader maçlarına çıkıyor. Kasım ayındaki milli arayı iki kritik karşılaşmayla değerlendirecek olan Milli Takım, bu maçlardan biri olan Bulgaristan mücadelesiyle gruptaki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası Elemeleri milli maç takvimi ve Türkiye-Bulgaristan maçının ayrıntıları:
A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5. maçı olan Türkiye - Bulgaristan karşılaşması için tüm detaylar netleşti:
|Karşılaşma
|Organizasyon
|Tarih
|Saat (TSİ)
|Stadyum
|Türkiye - Bulgaristan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri (E Grubu)
|15 Kasım 2025, Cumartesi
|20:00
|Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda toplam 6 karşılaşma oynayacak. İşte Ay-Yıldızlıların gruptaki tüm maç takvimi:
|Tarih
|Maç
|Sonuç (İlk 4 Maç)
|4 Eylül 2025
|Gürcistan - Türkiye
|2 - 3
|7 Eylül 2025
|Türkiye - İspanya
|0 - 6
|11 Ekim 2025
|Bulgaristan - Türkiye
|1 - 6
|14 Ekim 2025
|Türkiye - Gürcistan
|4 - 1
|15 Kasım 2025
|Türkiye - Bulgaristan
|Oynanacak
|18 Kasım 2025
|İspanya - Türkiye
|Oynanacak
Türkiye, Bulgaristan maçından sadece üç gün sonra, gruptaki en güçlü rakibi olan İspanya ile deplasmanda karşılaşacak. 18 Kasım 2025 Salı günü oynanacak bu maç, gruptan lider veya 2. çıkma ve finallere doğrudan katılma açısından hayati bir öneme sahip. İspanya - Türkiye maçı TSİ 22:45'te başlayacak.