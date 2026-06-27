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Giriş Tarihi: 27.06.2026 16:38 Son Güncelleme: 27.06.2026 17:07

Türkiye o görüntüleri konuştu! Büfe sahibi kabus dakikalarını böyle anlattı: Çantasından silahını çıkarıp…

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan ve dün ortaya çıkan görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kadın, silahın ateş almaması üzerine çıkan arbedede talihsiz adamı tabancanın kabzasıyla yaralamıştı. Olayın yaşandığı büfenin çalışanı ve görgü tanığı Osman Şimşek şaşkınlık yaratan olayı böyle anlattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Türkiye o görüntüleri konuştu! Büfe sahibi kabus dakikalarını böyle anlattı: Çantasından silahını çıkarıp…
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi.

TABANCA TUTUKLUK YAPINCA KABZASIYLA SALDIRMIŞTI

İddiaya göre boşanma sürecinde olan Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mersiye I., çantasından çıkardığı tabancayı eşine doğrultarak ateş etmek istedi. Ancak tabanca tutukluk yaptığı için ateş almadı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Rahim I., tabancanın kabzasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı.



"SİLAH DOLU OLMASINA RAĞMEN ATEŞ ALMADI"

Olayın yaşandığı büfede çalışan Osman Şimşek, yaşananları anlatarak büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi. Rahim I.'nın büfenin sürekli müşterilerinden biri olduğunu belirten Şimşek, "Rahim abi her gün düzenli olarak gelir, alışverişini yapar, sohbet ederdik. Olayın yaşandığı sabah da yine gelmişti. Sohbet ettiğimiz sırada içeri bir kadın girdi. Sonradan eski eşi olduğunu öğrendik. Çantasından tabancasını çıkarıp Rahim abiye doğrulttu ve ateş etmek istedi. Ancak silah dolu olmasına rağmen ateş almadı. Hepimiz çok şaşırdık. Rahim abi de ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra müdahale etti. Arbede sırasında kadın, silahın kabzasıyla Rahim abinin alnına vurdu ve yaralanmasına neden oldu" dedi.

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"MÜŞTERİLER DEDEKTÖR TAKIN DEMEYE BAŞLADI"

Olayın ardından müşterilerin de tedirginlik yaşadığını ifade eden Şimşek, "Olaydan sonra gelen müşteriler sürekli ne yaşandığını soruyor. 'Dedektör koyun', 'İçeri girenleri kontrol edin' diyenler oldu. Bizim de ilk defa başımıza böyle bir olay geldi. Gerçekten büyük şaşkınlık yaşadık" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TEKİRDAĞ #ÇERKEZKÖY

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Türkiye o görüntüleri konuştu! Büfe sahibi kabus dakikalarını böyle anlattı: Çantasından silahını çıkarıp…
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