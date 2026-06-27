Türkiye o görüntüleri konuştu! Büfe sahibi kabus dakikalarını böyle anlattı: Çantasından silahını çıkarıp…





"SİLAH DOLU OLMASINA RAĞMEN ATEŞ ALMADI"



Olayın yaşandığı büfede çalışan Osman Şimşek, yaşananları anlatarak büyük bir faciadan dönüldüğünü söyledi. Rahim I.'nın büfenin sürekli müşterilerinden biri olduğunu belirten Şimşek, "Rahim abi her gün düzenli olarak gelir, alışverişini yapar, sohbet ederdik. Olayın yaşandığı sabah da yine gelmişti. Sohbet ettiğimiz sırada içeri bir kadın girdi. Sonradan eski eşi olduğunu öğrendik. Çantasından tabancasını çıkarıp Rahim abiye doğrulttu ve ateş etmek istedi. Ancak silah dolu olmasına rağmen ateş almadı. Hepimiz çok şaşırdık. Rahim abi de ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra müdahale etti. Arbede sırasında kadın, silahın kabzasıyla Rahim abinin alnına vurdu ve yaralanmasına neden oldu" dedi.