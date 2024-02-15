Türkiye ölümden kurtardı 5 yıl sonra diş hekimliğini kazandı: Savaşın ortasında açan çiçek

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden gelen ve savaşın acılarını dünyaya duyuran Nur Elhamravi (18), Türk Kızılay tarafından Türkiye'ye getirildikten yıllar sonra yeni bir başlangıca adım attı.Savaşın gölgesinde yaşayan çocukların talebiyle çalışma başlatan Türk Kızılay, 2018'de Nur Elhamravi ve ailesini ölümün pençesinden kurtarıp Hatay üzerinden Türkiye'ye getirdi, İstanbul'da bir eve yerleştirdi. Savaşa karşı umudun simgesi olan Nur ise hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Üniversite sınavına hazırlanan Elhamravi, İstanbul'da Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı.SABAH'a konuşan Elhamravi; "Biz savaşın içine doğduk. Hayatı savaştan ibaret sandık. Türkiye'de yeniden doğmuş gibiyiz. 6 ayda Türkçe'yi öğrendim. Komşularımız bize, 'Siz Suriyeli değilsiniz siz Türk'sünüz' diyor. Bizim artık her şeyimiz Türkiye oldu. Doktor olmak istiyordum. Savaşın gölgesinde açan bir çiçek gibiydik. Çok ders çalıştım. Üniversiteyi kazandım. Dualarım kabul oldu. Diş hekimi olmak ve tüm insanlığa yardım etmek istiyorum" dedi.Elhamravi, "Cumhurbaşkanımız, bizleri zulümden kurtardı. Ona minnettarız. Bize 'Artık emin ellerdesiniz. Ben size yardım edeceğim, siz hep iyi olun. Hayatta çok kötü şeyler gördünüz' demişti. Bizlere çok yardımcı oldu. Allah, Cumhurbaşkanımız ve Kerem Kınık hocamızdan razı olsun" şeklinde konuştu.