Türkiye Omega blokajının etkisine giriyor: 3 büyük ilde sıcaklık alarmı

Avrupa genelinde etkisini gösteren ve atmosferde yüksek basınç sisteminin uzun süre aynı bölgede kalmasına neden olan "Omega blokajı", Türkiye'de de sıcaklıkları hızla yükseltti. Yurt genelinde yağış beklenmezken, gökyüzünün büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

EGE'DE ZİRVE AYDIN'DA: 41 DERECE

Sıcak hava dalgasının en sert hissedileceği bölgelerin başında Ege geliyor. İzmir'de sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması beklenirken, Aydın'da termometrelerin 41 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

İSTANBUL VE MARMARA KAVRULACAK

Marmara Bölgesi de sıcak hava dalgasından payını alacak. Edirne'de sıcaklıkların 38 dereceye ulaşmasının ardından önümüzdeki günlerde 40 derece sınırını aşabileceği belirtiliyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kentte hafta sonuna doğru sıcaklıklarda kısmi düşüş yaşanacağı ve değerlerin yeniden 31 derece seviyelerine ineceği tahmin ediliyor.

BAŞKENTTE HİSSEDİLEN SICAKLIK DAHA YÜKSEK OLACAK

Ankara'da hafta boyunca hava sıcaklığının 32 ila 36 derece arasında değişmesi bekleniyor. Uzmanlar, nem oranındaki artış nedeniyle özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek değerlere ulaşabileceğine dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Dr. Muhammed Burak Yücel, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını tavsiye eti. Zorunlu durumlarda şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, açık renkli ve pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi, susama hissi oluşmadan düzenli su tüketilmesi gerektiğini belirten Mehmet Burak Yücel; "Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı en az 30 koruma faktörlü güneş kremlerinin kullanılmalı. Baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik veya bilinç bulanıklığı gibi belirtiler görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor" dedi.