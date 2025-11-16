TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLER || A Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu rakipleri kimler olabilir?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da ağırladı ve mücadeleyi 2-0 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Türkiye, gruptaki başarısını perçinleyerek play-off oynamayı garantiledi ve Dünya Kupası yolunda bir adım daha ileriye geçti.
Millilere galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 84. dakikada Chernev (k.k.) kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından grubu ikinci sırada bitirmeyi ve play-off'a kalmayı garantiledi.
Bulgaristan galibiyetiyle birlikte Türkiye'nin puanı 12'ye yükseldi. Bulgarlar ise 0 puanla son sırada kaldı. Grubun son maçında milliler, deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı'mız, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti. Ay - yıldızlıların muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı.
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kapsamında oynanacak olan yarı final mücadeleleri 26-28 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı final etabının ardından final turu ise 29-31 Mart 2026 tarihinde oynanacak.
Milli takım, son maçını Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.