Türkiye Play-Off Muhtemel Rakipleri: Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Takım rakipleri kimler, kaçıncı torbada?

A Milli Takımımız, E Grubu'ndaki başarılı performansıyla Dünya Kupası'na katılma yolunda Play-Off turuna kalmayı garantiledi. Bugün (18 Kasım 2025) lider İspanya ile deplasmanda oynanacak son grup maçı, Türkiye'nin Play-Off'taki seri başı pozisyonunu perçinlemesi açısından önem taşıyor. Play-Off'larda yarı final maçını kendi evimizde oynamanın finallere kalma şansımızı etkilemesi bekleniyor. Bu kritik süreç öncesinde, Türkiye'nin muhtemel rakipleri de büyük ölçüde netleşmiş durumda.
A Milli Takımımızın elemelerde topladığı puanlar ve genel sıralaması, Ay-Yıldızlılar'ı Play-Off kura çekiminde 1. Torba'ya taşıdı. Bu pozisyonun en büyük avantajı:
Yarı Final Maçını Evde Oynama! Türkiye, 1. torbada yer alması halinde 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak olan Play-Off Yarı Finali maçını kendi sahasında oynama hakkını elde ediyor.
Türkiye play-off rakipleri üzerinde şimdiden strateji belirlemeye başladı. Olası play-off turu torbaları şöyle:
1. TORBA
TÜRKİYE, İtalya, Ukrayna, Polonya
2. TORBA
Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya
3. TORBA
Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek
4. TORBA
Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda
Play-Off turuna Elemelerden 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım olmak üzere toplam 16 ekip katılacak. Bu 16 takım, dörderli torbalara ayrılacak ve bu tur, iki aşamada gerçekleşecek.
Eşleşmeler, 20 Kasım Perşembe günü belli olacak.
|Takvim
|Tur
|Maçlar
|Tarih
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|11-17 Haziran 2026
|2. Maçlar
|18-23 Haziran 2026
|3. Maçlar
|24-27 Haziran 2026
|Eleme aşaması
|Son 32
|28 Haziran-3 Temmuz 2026
|Son 16
|4-7 Temmuz 2026
|Çeyrek final
|9-11 Temmuz 2026
|Yarı final
|14-15 Temmuz 2026
|Üçüncülük maçı
|18 Temmuz 2026
|Final
|19 Temmuz 2026