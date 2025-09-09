Türkiye - Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler EuroBasket çeyrek finalinde! Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda?

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NA DAMGA VURDU!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.