12 DEV ADAM EUROBASKET’TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası EuroBasket 2025, çeyrek final heyecanına sahne oluyor. Türkiye, Polonya ile karşılaşarak yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Sporseverlerin merak ettiği konular arasında "Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu ön plana çıkıyor. Türk basketbolseverler, dev karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için ekran başına kilitlenecek. Riga Arena'daki karşılaşmada heyecan dorukta. İşte, maça dair merak edilenler:
EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı ile birlikte Türkiye - Polonya mücadelesi basketbol tutkunlarının gündeminde yerini aldı. A Milli Basketbol Takımı, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve yarı finale yükselme şansı için parkede olacak. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı, EuroBasket 2025 fikstürüne göre 9 Eylül Salı günü oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.