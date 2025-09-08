Haberler Yaşam Haberleri 12 DEV ADAM EUROBASKET'TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 8.9.2025 14:43

12 DEV ADAM EUROBASKET'TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025 heyecanı çeyrek final maçlarıyla sürüyor. A Milli Basketbol Takımımız, rakibi Polonya ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, Türkiye - Polonya EuroBasket çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadelede yarı finale yükselme hedefiyle parkeye çıkacak olan 12 Dev Adam, taraftar desteğini arkasına alarak büyük bir sınav verecek. İşte Türkiye - Polonya basketbol maçı hakkında merak edilenler:

12 DEV ADAM EUROBASKET’TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası EuroBasket 2025, çeyrek final heyecanına sahne oluyor. Türkiye, Polonya ile karşılaşarak yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Sporseverlerin merak ettiği konular arasında "Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu ön plana çıkıyor. Türk basketbolseverler, dev karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için ekran başına kilitlenecek. Riga Arena'daki karşılaşmada heyecan dorukta. İşte, maça dair merak edilenler:

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket 2025'te çeyrek final heyecanı ile birlikte Türkiye - Polonya mücadelesi basketbol tutkunlarının gündeminde yerini aldı. A Milli Basketbol Takımı, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve yarı finale yükselme şansı için parkede olacak. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı, EuroBasket 2025 fikstürüne göre 9 Eylül Salı günü oynanacak.

Heyecan dolu karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya EuroBasket maçının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

EUROBASKET ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2025

9 Eylül Salı:

17.00 Türkiye - Polonya

21.00 Litvanya - Yunanistan

10 Eylül Çarşamba:

17.00 Finlandiya - Gürcistan

21.00 Almanya - Slovenya

ARKADAŞINA GÖNDER
12 DEV ADAM EUROBASKET'TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz