12 DEV ADAM EUROBASKET’TE İLERLİYOR! Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası EuroBasket 2025, çeyrek final heyecanına sahne oluyor. Türkiye, Polonya ile karşılaşarak yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Sporseverlerin merak ettiği konular arasında "Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu ön plana çıkıyor. Türk basketbolseverler, dev karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için ekran başına kilitlenecek. Riga Arena'daki karşılaşmada heyecan dorukta. İşte, maça dair merak edilenler: