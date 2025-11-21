Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takım’ın play-off maç tarihi netleşti!

2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya karşısında ter dökecek. Kura çekimi İsviçre Zürih'te FIFA'nın merkezinde yapıldı ve Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih resmi olarak belirlendi. Taraftarlar, milli takımın rakibini sahada izleyeceği bu önemli mücadele bilgilerini merak ediyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.
Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.
Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Türkiye Romanya'yı elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.