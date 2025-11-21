Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takım'ın play-off maç tarihi netleşti!
Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takım'ın play-off maç tarihi netleşti!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. İsviçre’nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye - Romanya maçının tarihi ve yeri netleşti. Futbolseverler, kritik karşılaşmayı yakından takip etmek için heyecanla tarih ve stadyum bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya karşısında ter dökecek. Kura çekimi İsviçre Zürih'te FIFA'nın merkezinde yapıldı ve Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih resmi olarak belirlendi.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final maçları 26 Mart'ta, final müsabakaları ise 31 Mart'ta oynanacak.

Final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

Türkiye Romanya'yı elemesi durumunda play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar rakibiyle 26 Mart'ta evinde karşılaşacak. 'Bizim Çocuklar', Romanya'yı elediği takdirde play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak ve bu mücadeleyi kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

