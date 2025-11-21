Türkiye - Romanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, A Milli Takım’ın play-off maç tarihi netleşti!

2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya karşısında ter dökecek. Kura çekimi İsviçre Zürih'te FIFA'nın merkezinde yapıldı ve Türkiye - Romanya maçının oynanacağı tarih resmi olarak belirlendi. Taraftarlar, milli takımın rakibini sahada izleyeceği bu önemli mücadele bilgilerini merak ediyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu.

Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.