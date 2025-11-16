Türkiye sıcak hava etkisine giriyor: Meteoroloji’den kritik uyarı! Hava değişimine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara bölgesinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava durumu hafta içinde nasıl olacak? Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? İşte gün gün Türkiye'nin hava durumuna ilişkin detaylar...

PAZARTESİ

Güneşli; gündüz en yüksek ~20°C, gece en düşük ~15°C.

Etkiler: Sabah erken saatlerde kısa süreli pus görülebilir.