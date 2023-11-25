Türkiye soğuk havaya teslim oldu

Meteoroloji ve AFAD'ın peşi sıra uyarılarının ardından yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava kendini gösterdi. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle çatılar uçarken, birçok insan zor durumda kaldı. Doğu'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.İstanbul Güngören'de dün bir ağaç rüzgârın da etkisi ile kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşandı. Bugün de İstanbul ve pek çok kentte fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül, metropol kentte gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Vali Gül yaptığı açıklamada, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin tahmin edildiğini aktararak, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınanın kara ile denizde meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sıcaklıkların da 6-8 derecelere kadar düşeceği belirtildi.Marmara Denizi'ne kıyısı olan güney sahilleri ile Karadeniz'e kıyısı olan Beykoz ve Şile sahillerinde deniz seviyesinde yükselme, buna bağlı olarak kıyı selleri yaşanma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yoldan geçen 2 kişi savrulan parçaların çarpmasıyla yaralandı. İzmir'de sağanak yağış ve fırtınayla cadde ve sokaklar göle dönerken bazı semtlerde ev ve işyerlerini su bastı. Seferihisar ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kocaeli'nde 7 balıkçı teknesi battı.Vapur seferleri iptal edildi. Dalgalar İzmit Körfezi sahil şeridini adeta dövdü. İzmit Körfezi'nde kanoları alabora olan ve denizin ortasında mahsur kalan sporcular, atılan can simitleriyle kurtarıldı. Antalya'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken çalışmalar neticesinde tekrar açıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. 44 il için "turuncu", 20 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığı bildirildi. Çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.