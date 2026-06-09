Türkiye-Suriye ticari ilişkileri Gaziantep’te konuşuldu

Bakan Bolat, Arap Cumhuriyeti'nin Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile birlikte, Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen Kent Ekonomileri Zirvesi'nin açılışına katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirveye katılan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz bölgesel kalkınma ve güçlü Türkiye vizyonu doğrultusunda; Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğini, ticaret, yatırım, lojistik, üretim ve gümrük alanlarında ortaya çıkan yeni fırsatlar ekseninde kapsamlı şekilde değerlendirdik. Komşumuz Suriye'de istikrarın güçlenmesi ve yeniden imar sürecinin ilerlemesi, bölgemizin ekonomik kalkınması açısından yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Türkiye olarak; karşılıklı fayda, ortak kalkınma ve bölgesel refah anlayışıyla hareket ediyor, ticaretin dönüştürücü gücünü kalıcı iş birliklerine dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin Suriye ile olan ticari ilişkileri hakkında bilgiler veren Bakan Bolat, "2025 yılında yüzde 50,7 artışla 3,3 milyar dolara ulaşan Suriye'ye ihracatımız ve 2026 yılında da devam eden güçlü ivme, iş dünyamızın bu sürece duyduğu güvenin en somut göstergesidir. Attığımız adımlarla sınır ticaretini güçlendirirken, Suriye'yi Orta Doğu'nun kalbine uzanan güvenli ve sürdürülebilir bir ticaret koridorunun önemli bir parçası hâline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Gaziantep başta olmak üzere Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin gibi sınır illerinin üretim gücü, girişimcilik kapasitesi ve lojistik üstünlükleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin ekonomik geleceğinin de taşıyıcı sütunları olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "Bu şehirlerimiz, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyulan üretim, teknoloji ve tecrübenin bölgeye taşınmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Hedefimiz; ticareti kolaylaştıran, yatırımları teşvik eden, lojistik koridorları güçlendiren ve bölgemize istikrar kazandıran adımlarla Türkiye-Suriye ekonomik ilişkilerini çok daha ileri seviyelere taşımak, orta vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; bölgemizde huzuru, refahı ve kalkınmayı destekleyen güçlü ekonomik ortaklıkları hep birlikte inşa etmeye, ticaretin bereketini ve kazanımlarını bölge halklarıyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de konuşmasında iki ülkenin sıkı bağlarına dikkat çekerek, "Suriyeli demek biz demek, biz demek Suriyeli demek. O kardeşlik bu. Bizim belki de diğer ülkelerden işte temel farkımız bu. Biz geleceğimizi o duygular üzerine bina etmek durumundayız. O realizmin, kardeşliğin, dostluğun, ortak tarih, kültür ve mirasın üzerine bina etmek durumundayız. Meydan-ı Ekbez Demiryolu tekrar açıldığında biz sadece mal taşımayacağız, kültür, tarih, dostluk ve kardeşlik taşıyacağız. Biz Suriye'ye ya da Suriyeli dostlarımıza 2011'den sonra nasıl baktıysak bugün de aynı gözle bakıyoruz, hiçbir değişiklik yok. Bizim dinimizin, milli geleneklerimizin, ortak tarihimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın valileri, belediye başkanları, bürokratları ve bakanları olarak kardeşlik hukukuyla ilerliyoruz. Ensar muhacir hukuku, önce birlikte gelişmek, birlikte büyümektir" diye konuştu.

Gaziantep merkezli bölgenin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğini vurgulayan Çeber, "Çünkü devletimizin projeksiyonunu biliyorum. Kapasitemizi biliyorum. Elimizdeki potansiyeli biliyorum. Özgürleşen Suriye de bizimle beraber gelişecek Suriye. Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi'nin bu bölge olmasının en büyük sebeplerinden birisi de bu olacak. Ne zaman Halep'in yıldızı parlamış, o zaman Gaziantep'in de yıldızı parlamış. Omuz omuza olmamız, bir arada olmamız lazım" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında Halep-Gaziantep, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar olduğunu belirterek, "Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım. Abdulhamit Han'ın Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirmemiz, Atatürk'ün 10. Yıl Marşı'ndaki 'demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan' dediği lojistik sistemi hayata geçirmemiz lazım. Aylan bebekler Ege Denizi'nde ölürken, öldürülürken 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür' diyen Recep Tayyip Erdoğan ile biz öldürmedik, biz yaşattık. 24 yıl önce partimizi kurarken de 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Veren el alan elden üstündür, komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışının, bu medeniyetin çocuklarıyız biz. ABD Gazze'deki ölümlere müsaade ederken ticaret savaşları üstünden 3 maymunu oynuyor. Allah'ın izniyle Emevi Camisi'nde nasıl Halıcılar Birliğiyle halı yapıp şükür namazı kıldıysak, rabbim Gazze'de de bize halısını yapıp şükür namazı kılmayı nasip edecek" diye konuştu.