Türkiye tablo gibi

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelinde devam ediyor. Tüm Türkiye adeta beyaza büründü. Diyarbakır'da kar nedeniyle kırsalda evler, şehirde ise araçlar kara gömüldü, kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Şırnak Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 2 metre ölçülürken, Erzurum gece eksi 14 dereceyi gördü. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Tunceli'de iki gündür aralıksız devam eden kar yağışının ardından kent genelinde 298 köye ulaşım sağlanamazken ekipler yolları açmak için aralıksız çalışma yürüttü. Tunceli- Erzincan, Tunceli-Elazığ karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri 24 saat esasına göre tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.Şanlıurfa'da etkisini artıran kar yağışı, GAP Havalimanı'nda hava ulaşımını durma noktasına getirdi. 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılması planlanan tüm uçak seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Amasya, Sinop, Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Tunceli, Siirt, A.Karahisar, Kilis, Trabzon, Samsun, Rize, Ordu, Artvin, Elazığ, Niğde, Kırşehir, Erzurum, Nevşehir, Kastamonu, Bursa, Hakkâri, Kars, Bolu, Yozgat, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Muş, Çorum, Zonguldak, Karabük, Sivas ve Bartın'da bugün eğitime ara verildi.Hüseyin KAÇAR - Sekvan KÜDEN -Faruk KÜÇÜK- Hakan GÖKKAY -Şenol BOZKURT- Volkan KARABAĞ- Musa DÜZENCİ -Ceren ÇALIŞKAN -Ercan TOPAÇ -Uğur YİĞİT- Ali ALTUNTAŞ- Serkan ATICI- Mehmet YILDIRIM/SABAH