Türkiye tehcir planına dâhil değil

İşgalci İsrail'in Gazze soykırımı sürerken, Gazzelilerin vatanlarından sürgün edileceği ve Türkiye ile bir anlaşmaya varıldığına dair iddialar gündeme geldi. Hatta sosyal medya mecralarında Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği ve anlaşma sağlandığı yönünde paylaşımlar bile yapıldı.

"TÜRKİYE TEHCİR PLANINA DÂHİL DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. DMM, yazılı açıklamasında şunları söyledi: "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, 'Hazırlıklar yapılıyor: Gazzeliler 10 milyar dolar karşılığında Türkiye'ye yerleştirilecek' iddiası doğru değildir. Filistin halkının işgale karşı verdiği onurlu mücadeleyi destekleyen Türkiye'nin, Gazzelileri yurtlarından edecek herhangi bir tehcir planına dâhil olması kesinlikle söz konusu değildir. Son günlerde sıkça ortaya atılan, 'Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri Suriye veya Türkiye'ye yerleştirmek için çalıştığı' yönündeki iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür."

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında ise İsrail medyası tarafından ortaya atılan ve ülkemizde de yankı bulan iddiaların daha öncede yalanlandığının altı çizilerek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.