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Giriş Tarihi: 11.2.2023 21:17 Son Güncelleme: 11.2.2023 21:19

Türkiye Tek Yürek!

Son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bugünlerde Türkiye’nin en çok izlenen 8 ulusal TV kanalı yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için atv, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınında, 15 Şubat Çarşamba günü yardım kampanyası düzenlenecek.

Türkiye Tek Yürek!

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde Türkiye'nin en çok izlenen 8 ulusal TV kanalı yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

8 ULUSAL TV KANALINDAN ORTAK YAYIN!

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için atv, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınında, 15 Şubat Çarşamba günü yardım kampanyası düzenlenecek.

DEPREMZEDELERE DESTEK OLACAK!

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

AFAD VE KIZILAY'A BAĞIŞLANACAK

15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında atv, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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