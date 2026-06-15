Türkiye tek yürek

ABD'de düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, dün Avustralya ile karşılaştı. Kanada'da oynanan ve Türkiye saatiyle sabah 07.00'de başlayan maçın heyecanı tüm yurdu sardı. 7'den 70'e yüz binlerce kişi büyük karşılaşmayı, kent meydanları, parklar, spor salonları ve tarihi mekanlara kurulan dev ekranlardan izledi. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde giydikleri milli takım formaları ve ellerinde bayraklarla meydanlara akın ederken, camilerde ise sabah namazının ardından milliler için dualar edildi. Vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi. Meydanlarda kurulan dev ekranlarda maçı izleyen vatandaşlar, 24 yıl aradan sonra Türkiye'nin Dünya Kupası heyecanını yaşadı. Tek yürek halinde milli heyecana ortak olan vatandaşlar, Avustralya'nın 2 farklı skorla galip geldiği maçın son dakikasına kadar milli takıma yürekten destek verdi. Milli takımın iyi oynamasına rağmen maçtan 2-0 mağlup ayrılması herkesi üzerken, vatandaşlar milli takımın Paraguay ve Amerika ile oynayacağı maçları da aynı coşku ile izleyeceklerini ifade etti.

'BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARACAK İNANIYORUZ'

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olması vatandaşlara hayal kırıklığı yaşatırken, alınan sonuca rağmen millilere olan güvendiklerini belirten vatandaşlar, turnuvanın geri kalanında başarı beklediklerini ifade etti. Futbolseverler, teknik heyet ve futbolcuların önümüzdeki karşılaşmalarda toparlanarak yeniden çıkış yakalayacağına inandıklarını belirterek, Dünya Kupası heyecanının devam ettiğini vurguladı.

❱ Ömer Dede (39): Millilerimiz ilk maçta aslında çok iyi oynadı ancak şans bizden yana değildi. Buna rağmen diğer maçlar için umutluyum. Sahada 96 dakika boyunca mücadele eden bir takım vardı. Eminim ki önümüzdeki karşılaşmalarda millilerimiz yüzümüzü güldürecek. Bizim çocuklar başarılı olacak.

❱ Fatma Karaman (47): "Milli takımımız ilk maçta bizi üzdü ama millilerimize güvenimiz tam. Dünya kupalarında daha önce de ilk maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımız dönemler oldu. Ancak bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Umudumuz var, gücümüz var."

MEYDANLAR KIRMIZI-BEYAZ



İstanbul'da meydanlar kırmızı beyaza büründü. Binlerce vatandaş, İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından tarihi Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekranlarda maçı izledi. Vatandaşlara İstanbul Valiliğince hazırlanan milli takım formaları dağıtıldı. Etkinlik kapsamında katılımcılara çorba ve çay ikramında da bulunuldu. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. Sultanbeyli ve Bağcılar'da belediyelerin organizasyonuyla meydanlara kurulan dev ekranlarda da karşılaşma coşkuyla takip edildi.

ANTİK KENTTE MİLLİ HEYECAN

Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda milli maç coşkusu yaşandı. Dev ekran kurulan antik tiyatroyu sabah erken saatlerden itibaren dolduran vatandaşlar, karşılaşma öncesi marş ve şarkılarla eğlendi. Antik tiyatro tıklım tıklım dolarken, çok sayıda futbolsever ise tiyatronun çevresindeki yüksek noktalara çıkarak karşılaşmayı izlemeye çalıştı. Dev ekrana yansıtılan mücadeleyi heyecanla izleyen yaklaşık 5 bin futbolsever, millilerin mağlup olmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

❱ Konyaaltı Plajında da binlerce kişi milli maçı Olbia Meydanı'nda kurulan dev ekranda izledi. Maçı topluca açık havada seyretmek isteyenlerin akın ettiği Konyaaltı Plajına binlerce araç akın edince trafik kilitlendi. Yer bulamayan vatandaşlar ise kumsala ve Dumlupınar Bulvarındaki boş alanlara koştu. D Grubu'nun ilk maçında millilerin Avustralya'ya 2-0 yenilmesi taraftarlarda büyük üzüntü yaşattı.

TURİSTLER DE HEYECANA ORTAK OLDU



Kapadokya'da Göreme Festival Alanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce kişi bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk bayraklarıyla destek veren kalabalık renkli görüntüler oluşturdu. Peribacalarının eşsiz atmosferinde yaşanan milli heyecan, unutulmaz anlara sahne oldu.

COŞKU HÜZNE DÖNÜŞTÜ TRABZON'DA



15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekran önünde toplanan vatandaşlar, maçı büyük bir coşkuyla takip etti. Belediyenin çorba ve çay ikramı yaptığı etkinlikte tezahüratlar yükseldi. Ancak yenilen goller sonrası alandaki coşku yerini sessizliğe bıraktı.

ÖNCE NAMAZ SONRA MAÇ



Kayseri'nin Talas ilçesinde 15 bin kişi sabah namazının ardından paraşüt indirme alanındaki etkinlik alanına geçti. Çorba ve çay ikramlarının yapıldığı organizasyonda vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak milli takıma destek verdi. Sivas'ta Buruciye Medresesi önünde toplanan vatandaşlar da yağmura rağmen maç bitene kadar alandan ayrılmadı.



TARİHİ ÇARŞIDA BULUŞTULAR

Konya'nın tarihi bedesten çarşısında milli maç heyecanı yaşandı. Kurulan dev ekranda binlerce kişi dünya kupası heyecanına ortak oldu. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda da binlerce kişi Bizim Çocukları desteklemek için bir araya geldi.

Ali ALTUNTAŞ - Erdoğan ÖZTÜRK - Özgür ÖZDEMİR - Tolga YANIK - Mehtap AYDOĞAN - Uğur Yiğit - Faruk KÜÇÜK - Mehmet YILDIRIM - Mustafa BAKIRHAN / SABAH