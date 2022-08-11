Türkiye Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye basketbol hazırlık maçı hangi kanalda?

Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda sorusu sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. İki büyük şampiyona öncesi hazırlık yapan 12 Dev Adam hazırlık maçında Ukrayna'yı ağırlıyor. Türkiye Ukrayna basketbol maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte tüm merak edilenler…
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 11 Ağustos 2022 (bugün)
Saat: 20.00
Yer: Sinan Erdem Spor Salonu
TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanlı hazırlık maçı karşılaşması NTV, ntvspor.net ve ntv.com.tr'den canlı yayınlanacak.
CANLI İZLE: https://www.ntv.com.tr/canli-yayin/ntv
12 DEV ADAMIN DÜNYA KUPASI VE AVRUPA KADROSU
Ergin Ataman yönetimindeki takımda şu oyuncular yer alıyor:
Buğrahan Tuncer, James Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.