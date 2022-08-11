Türkiye Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye basketbol hazırlık maçı hangi kanalda?

Türkiye Ukrayna basketbol maçı hangi kanalda sorusu sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. İki büyük şampiyona öncesi hazırlık yapan 12 Dev Adam hazırlık maçında Ukrayna'yı ağırlıyor. Türkiye Ukrayna basketbol maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. Peki, Türkiye Ukrayna basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte tüm merak edilenler…