Türkiye- Ukrayna ilişkileri değerlendirildi

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Dzhelyalov, Konsolos Viacheslav Khomenko ve Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Onursal Başkanı, aynı zamanda Ukrayna Adana Fahri Konsolosu olan Ömer Faruk Sakarya ile birlikte Çukurova GİAD'ı ziyaret etti. Çukurova GİAD Başkanı Alperen Pişkin, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları, ticaret hacminin artırılması ve iş dünyasının ortak çalışma alanları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Samimi ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Özellikle Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde Türk iş dünyasının üstlenebileceği rol ve iki ülke arasında geliştirilebilecek yeni iş birliği fırsatları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde Ukrayna Büyükelçiliği ile bu ülkenin ihtiyaç duyduğu sektörlere göre çalışmalar ve girişimler yapılıp, Çukurova GİAD üyelerinin yer alacağı bir heyetin Ukrayna'ya ziyarette bulunması da benimsendi.