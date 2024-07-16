Türkiye yangınlarla boğuşuyor

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda geçtiğimiz gün başlayan yangın, yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. 2 gündür devam eden yangında jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı. Ayrıca bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya, helikopter sayısı 12'ye ve arazöz sayısı 65'e çıkarıldı. Yangına 122 kara aracı ve 334 personel müdahale etti. Yangının çıkış sebebi ve yangından etkilenen alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.Aydın Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü akşamüzeri başlayan ve 250 bin metrekarede etkili olduğu belirtilen yangında Söke OSB adeta yanardağ görünümü aldı. Fabrikanın yaklaşık 240 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamı alevlere teslim oldu. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yine Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının başladığı ve kontrol altına alınan yangında, alevlerin çevredeki diğer geri dönüşüm tesislerine sıçraması önlendi.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde de geçtiğimiz günlerde Saraycık köyü Bayramiç Barajı yakınlarında, saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.