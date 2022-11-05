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Giriş Tarihi: 5.11.2022 16:35

Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri: Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Gaziray açılışında Yücel Arzen ve orkestrası Türkiye Yüzyılı şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinin de yer aldığı şarkının sözleri merak konusu oldu. Sosyal medyada kısa sürede popülerlik kazanan şarkıya ilişkin, Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl gibi sorgulamalar hız kazandı. İşte Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri ve bestecisi.

Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri: Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl?

Türkiye Yüzyılı şarkısı, Gaziantep'teki Gaziray açılışı esnasında okunmasının ardından gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin de yer aldığı şarkıya dair araştırmalar hız kazanırken, Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl gibi sorular yanıt aradı. İşte Yücel Arzen'in Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri, bestecisi ve merak edilen diğer detaylar!

TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISI SÖZLERİ

Doğdu üstümüze nazlı hilali

Doğruya döndürdük biz kalplerimizi

Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti

Yarın değil hemen şimdi!

Vursun davullar sevdamızı deli deli

Derdimin dermanı, çaresi çok belli.

Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi

Yarın değil hemen şimdi!

Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını

Dağılsın bulutlar..

Mazlumlar söylesin şarkılarını

Başlasın TÜRKİYE YÜZYILI!

Yarın Değil Hemen Şimdi!

Söz – Müzik: Yücel Arzen

TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISINI KİM YAZDI?

Yücel Arzen şarkının, 15 Temmuz Derneği ile İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve 15 Temmuz'un, 5. yılına özel, "Hürriyet Çağrısı" adıyla geçen yıl bestelendiğini belirterek, eseri yeniden ele alıp ikinci kısmını değiştirip, son halini ortaya çıkarttıklarını kaydetti.

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Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri: Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl?
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