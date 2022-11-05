Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri: Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl?

Türkiye Yüzyılı şarkısı, Gaziantep'teki Gaziray açılışı esnasında okunmasının ardından gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin de yer aldığı şarkıya dair araştırmalar hız kazanırken, Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl gibi sorular yanıt aradı. İşte Yücel Arzen'in Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri, bestecisi ve merak edilen diğer detaylar!
TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISI SÖZLERİ
Doğdu üstümüze nazlı hilali
Doğruya döndürdük biz kalplerimizi
Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti
Yarın değil hemen şimdi!
Vursun davullar sevdamızı deli deli
Derdimin dermanı, çaresi çok belli.
Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi
Yarın değil hemen şimdi!
Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını
Dağılsın bulutlar..
Mazlumlar söylesin şarkılarını
Başlasın TÜRKİYE YÜZYILI!
Yarın Değil Hemen Şimdi!
Söz – Müzik: Yücel Arzen
TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISINI KİM YAZDI?
Yücel Arzen şarkının, 15 Temmuz Derneği ile İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve 15 Temmuz'un, 5. yılına özel, "Hürriyet Çağrısı" adıyla geçen yıl bestelendiğini belirterek, eseri yeniden ele alıp ikinci kısmını değiştirip, son halini ortaya çıkarttıklarını kaydetti.