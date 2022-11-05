Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri: Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl?

Türkiye Yüzyılı şarkısı, Gaziantep'teki Gaziray açılışı esnasında okunmasının ardından gündem konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin de yer aldığı şarkıya dair araştırmalar hız kazanırken, Türkiye Yüzyılı şarkısını kim yazdı, kim söylüyor, sözleri nasıl gibi sorular yanıt aradı. İşte Yücel Arzen'in Türkiye Yüzyılı şarkısı sözleri, bestecisi ve merak edilen diğer detaylar!