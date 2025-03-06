Türkiye Yüzyılı’nın kadınlarına İŞKUR’dan destek!

8 Mart Kadınlar Gününde ''Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile kadınların daha da büyüdüğü ve güçlendiği açıklandı. Konuya ilişkin olarak Kütahya İş Kur Müdürlüğünden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Kütahya da bir Porselen Fabrikasıının Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Güral Sürmeli ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin arasında imzalanan KİPAP protokolü ile "Seramik İmal İşçisi" mesleğinde 15 kadın, İş Dünyasında 'Ben de Varım' dedi. Taraflar işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini önemle belirtir" denildi.