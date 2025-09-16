‘Türkiye Yüzyılı’nın mühendisleri sahaya çıkıyor

17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında beş gün boyunca devam edecek olan TEKNOFEST İstanbul, teknoloji sevdalısı milyonları bir araya getirmeyi hedefliyor. Tüm vatandaşları Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ve Milli Yetkinlik Hamlesi'nin stantlarına davet eden Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST İstanbul'un açılışında yaptığı konuşmada, festivalin yalnızca bir etkinlik değil, "Türkiye Yüzyılı'nın mühendislerini sahaya çıkaran bir vizyon" olduğunu vurguladı. Başkan, gençlere hitabında şu mesajı verdi: "TEKNOFEST, yalnızca kod yazmayı değil; hayal kurmayı, yeniden denemeyi, asla pes etmemeyi öğretiyor. Sizler bu çağın tüketicisi değil, geleceği şekillendiren dönüştürücülerisiniz. Türkiye'nin en sağlam teminatı, teknoloji üreten gençliktir." Savunma sanayii alanında kaydedilen ilerlemelere de dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı, ANKA III, KIZILELMA, TCG ANADOLU ve KAAN gibi projelerin "tam bağımsız Türkiye'nin imzaları" olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz her yerli ve millî sistem, bağımsızlık irademizin ve mühendislik kudretimizin göstergesidir" dedi. Konuşmasını "Değişim ateş gibidir; üstten değil, alttan tutuşturarak yanar. İşte TEKNOFEST bu kıvılcımı gençlerimizin yüreğinde yakmak için var" sözleriyle sürdüren Savunma Sanayii Başkanı, gençleri teknoloji odaklı bir medeniyetin taşıyıcıları olmaya davet etti.Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Görgün, "Gençlerimize yatırım yapmaya, üretmeye ve yol yürümeye devam edeceğiz. TEKNOFEST, gençliğimiz için umut; ülkemiz için güç; insanlık için ilhamdır" ifadelerini kullandı. TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleşen teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.