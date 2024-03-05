Türkiye’de bir ilk Üsküdar çocuk köyü açıldı

Üsküdar Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan, dünyada ise çok az örneği olan Üsküdar Çocuk Köyü'nü hayata geçirdi. Küçüksu Mahallesi'nde 85 bin metrekarelik arazi üzerine yapılan köyün açılışınaÜsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Âdem Yazıcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile milletvekilleri, çok sayıda vatandaş ve çocukları katıldı.Çocuklara şehrin göbeğinde köy yaşamı sunacak olan proje, bir köyde bulunabilecek her şeyi içinde barındırıyor. Proje, meydanı, değirmeni, göleti, pazar alanı, çiftliği, köprüsü, köy camisi ve evleriyle çocuklara köy ortamını yaşatırken, aynı zamanda da eğlenerek öğrenmelerini, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek yakından tanımalarını hedefliyor.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, açılış töreninde yaptığı konuşmada zor işin üstesinden geldiklerini ve büyük bir özveriyle ortaya çıkan eserin tüm yorgunluklarına değdiğini belirtti. Başkan Türkmen, "El ele vererek dünyada çok az örneği olan çok özel bir projeyi çocuklarımıza armağan ediyoruz. Laf üreten ile eser üretenleri milletimiz biliyor. 31 Mart'ta da laf üretenlerle eser üretenler ayırt edilecektir.Eserlerimizle çocuklarımızın karşısındayız. Çocuklarımızın gülümsemesi bize her şeyi unutturdu. Çocuk köyü bütün İstanbullulara hayırlı olsun. Köyümüze giriş ücretsizdir. Çocuklarımız ata binecek. Ağaçlardan meyve toplayacak, tahta arabalara binecek, değirmende un öğütecek" diye konuştu.