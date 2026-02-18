Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlenen bilgiye göre, mobil haberleşme hizmetinin kırsal bölgelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, nüfusu 500'den küçük olan ve bugüne kadar hiçbir mobil işletmecisi tarafından mobil haberleşme hizmeti götürülemeyen 1800 kırsal yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylerde halen mobil haberleşme hizmeti bulunmuyor. Bu durumu ortadan kaldırılması amacıyla, tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmak üzere söz konusu yerlere mobil haberleşme hizmeti götürülmesi için proje hazırlandı.

Evrensel Hizmet Uygulaması kapsamında, mobil haberleşme altyapısı kurulması için belirlenen yerler ile vatandaştan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda, geçen yılın sonu itibarıyla mobil haberleşme hizmeti olmayan 3 bin 691 yerleşim yeri kapsama alındı. Bu yılın sonu itibarıyla da söz konusu yerleşim yeri sayının 3 bin 905'e çıkarılması hedefleniyor. Böylece, Türkiye'de bu yıl 214 yerleşim yeri daha cepten "alo" diyebilecek.

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ

Büyükşehir statüsünde olan illerde, ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından kaymakamlığın bulunduğu mahal ile bütünlük arz etmeyen yerler ile büyükşehir olmayan illerde, il belediyesi ve ilçe belediyeleri sınırları haricindeki yerlerde posta hizmetinin yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda Evrensel Posta Hizmeti'nden yararlanan yerleşim yeri sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 37 bin 706 olurken, bu sayının bu yıl sonunda 37 bin 826'ya çıkarılması hedefleniyor.