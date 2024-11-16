Türkiye’de ilk çift kol nakli yapılan kişi olan Cihan Topal: Artık evlatlarım kollarımın altında

Aydın Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal, 2008'de iki kolunu dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetti. Kol nakli olmak için Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Cihan Topal'a, kazadan 2 yıl sonra şans güldü. Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Fatih Demirel'in iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla, Topal'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından nakil yapılan Topal, Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. 11 yıldan bu yana nakilli iki kolu ile yaşamını normal insanlar gibi sürdüren Topal, kollarını kendi kolu gibi rahatça kullanıyor.



2 YIL KOLSUZ YAŞADIM



Cihan Topal yaşadığı korkunç kazanın ardından 2 yıl kolsuz yaşadığını söyledi. Hayat mücadelesini asla bırakmadığını söyleyen Topal, "Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 14 yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum. Traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. En önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necile'nin elinden tutabiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunların hepsi benim için bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010 yılında yapılan nakille tüm her şeyimi kendim yapabiliyorum." dedi.

Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Cihan Topal, 2014 yılında doğan oğluna kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdi. Oğlu Ömer Özkan Topal, şu an Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi. Ömer Özkan Topal'ın en büyük hayali ise babasına çift kol nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yolundan gitmek onun gibi plastik cerrah olmak. Çine 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Necile'nin en büyük hayali ise hemşire olmak. Ömer ve Necile 18 yaşına girdikleri gün tüm organları ve uzuvlarını bağışlayacaklarını söyledi.



BEN DE TÜM ORGANLARIMI BAĞIŞLADIM

Organ ve uzuv naklinin önemine dikkat çeken Cihan Topal, "Ben tüm organlarımı bağışladım. Eğer organ ve uzuv nakli olmasaydı bugün ben kolsuz ve hayatı kararmış biri olarak yaşamıma devam edecektim. Organlarınız ve uzuvlarınız toprak olacağına can olsun, kol olsun, yaşam olsun" dedi. Türkiye'de çift kol, yüz ve rahim nakillerinin Prof. Dr. Ömer Özkan sayesinde yapıldığına dikkat çeken Cihan Topal, "Ömer ve Özlenen Özkan Türkiye için bir şans. Onlar olmasaydı ben kol nakli olamayacaktım." dedi.