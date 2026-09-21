Türkiye’de ilk kez bir çiftçi fahiş fiyatla ilgili suç duyurusunda bulundu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze-meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilere, sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti.

ÇİFTÇİ KARI KOCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Mersin'de yaşayan Süleyman-Esen Pehlivan çifti kendi tarlalarında yetiştirdikleri patlıcan ve biberleri Eşref Adıgüzel isimli komisyoncuya sattı. Ancak Eşref Adıgüzel'in aldığı patlıcanları fahiş fiyatlara sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek piyasaya sürdüğü anlaşıldı. Ürünlerin gerçek alış bedellerinin yanlış gösterildiği, gerçeğe aykırı müstahsil makbuzu düzenlendiği bildirildi. Bunun üzerine Pehlivan çifti avukatları Sena Tuhan aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak komisyoncu Eşref Adıgüzel hakkında, 'özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından şikayette bulundu. Pehlivan çifti müstahsil faturaları ve çiftçi kayıt sistemi belgesini de dilekçe ekinde savcılığa delil olarak sundu.

GERÇEK ALIŞ BEDELLERİ YANLIŞ GÖSTERİLDİ

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Şüpheli tarafından satış için piyasa sürülen ürünlerin gerçek alış bedelleri yanlış gösterilerek; gerçeğe aykırı, sahte müstahsil makbuzları düzenlenmiştir. Makbuzları gerçeğe aykırı şekilde tanzim ederek özel belgede sahtecilik suçunu işlediği sübut bulacaktır. Şüpheli, müvekkilin tarlasından teslim alınan ürünleri piyasada fahiş fiyatlara, gerçeğe son derece aykırı şekilde satmıştır. Ayrıca ve önemle şüphelinin, bu suretle suçtan elde edilen gelirine meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediği de aşikardır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 15 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat soruşturmasında, tedarikçilerin ürün arzını olduğundan daha düşük, maliyetleri ise daha yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları yönünde operasyonu da nazara alındığında; soruşturmada çiftçilik faaliyeti yürüten müvekkillerin de yukarıda anılan sebeplerle birçok vatandaş gibi mağdur olduğu açıkça ortadadır. Bu nedenle, işbu şikayetimizin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bahse konu soruşturmasıyla birleştirilmesini de Savcılığınızdan talep etmekteyiz. Özetle şüpheli, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek özel belgede sahtecilik suçunu işlemiş, tarım ürünlerini piyasaya fahiş fiyatlar ile sürerek haksız kazançta bulunmuş, bu kazançtan elde edilen gelire meşru bir ticari kazanç görünümü kazandırmaya çalışarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama eyleminde bulunmuştur. Mesleğinden dolayı kendisine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Üstelik şüpheli, tüm bu suça konu eylemleri şikayette bulunan çiftçilerin üzerinden kendisine teslim ettiği ürünlerle gerçekleştirmiştir." denildi.

BİBERİ TARLADAN 50-60 LİRADAN ALIP MARKETLERE 150-160 LİRAYA SATIYORLAR

SABAH'a konuşan çiftçi Süleyman Pehlivan, "Günlük kurulan piyasa var. Komisyoncular biz üreticilerden malın durumuna göre patlıcanın kilosunu 25-30 lira arası alıyor. Mal bozuksa 25'e gidiyor. Daha iyiyse 30 liraya gidiyor. Komisyoncu malı paketliyor 60-70 liradan market zincirlerine satıyor. Komisyoncu biberin kilosunu da 50-60 liradan bizden alıyor. Biberi paketleyip 150-160 liradan marketlere satıyor. Arada çok büyük fark var" dedi.