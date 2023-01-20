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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar: 11 yıl rüya gibi geçti

Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar: Çocuklar korktuğu için sokağa çıkamıyordum. 21 Ocak doğum günüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar: 11 yıl rüya gibi geçti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, henüz bir aylıkken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'a, 21 Ocak 2012'de Ahmet Kaya'nın yüzü nakledildi. Tıp dünyasında büyük ses getiren Türkiye'nin bu ilk yüz nakliyle yeni yüzüne kavuşan Acar, 11 yıldır yeni yüzüyle yeni bir hayat sürüyor. Acar, naklin 11'inci yılını da nakli yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ile birlikte pasta keserek kutladı. Acar nakilden bu yana geçen günlerini SABAH'a anlattı:
Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekiniyordum. Çocuklar benden korktuğu için sokağa çıkamıyordum. O nedenle 21 Ocak benim doğum günüm oldu. Yüzüme kısa sürede alıştım. Artık rahatlıkla insanların içinde dolaşabiliyorum. Karşılaştığım herkes 'Yüzün çok güzel olmuş' diyor. Düzenli işim, arkadaşlarım, çevrem oldu. 11 yıl rüya gibi geçti. Yeni yüzüm ayrıca Türkiye'nin en çok tanınan ve konuşulan yüzü oldu. Şimdi de evlenip baba olmak istiyorum. Beyin ölümü gerçekleşenlerin organları bağışlanmalı. Ben de organlarımı bağışladım.
Çok mutluyum. Artık tıraş olabiliyorum, aynaya bakıyorum, çocuklar korkmuyor. Yeniden doğmuş gibiyim. 30 yaşındayım ama kendimi 11 yaşında hissediyorum.



Ülke tıbbının geldiği noktayı gösteriyor
PROF. Dr. Ömer Özkan ise "Yüz nakli gibi ameliyatlar ülke tıbbının, sağlık sisteminin geldiği düzeyi gösteriyor. O ülkede, kol, yüz, karaciğer, kalp nakli yapılıyor denilmesi ekonomik ve siyasi düzeyde imajınıza yardımcı oluyor. Türkiye'nin adını duyurduğumuz için mutluyuz. Dünyada, rahim naklinde de bizim tekniğimizi kullanıyorlar. Nakiller gelecekte de bizim tekniğimiz üzerinden gelişecek. Tıbbımız çok iyi, övgüler alıyoruz. Gelecekte bizim tekniğimizden bahsedilerek nakiller yaygınlaştığı zaman ilk naklin değeri daha iyi anlaşılacak. Uğur Acar'a da sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum. Yüz ve rahim nakli bekleyen çok hasta var" dedi.

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Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar: 11 yıl rüya gibi geçti
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