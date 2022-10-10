Türkiye’de kırmızı muz üretildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başta muz olmak üzere tropikal meyve üretimi yapan Şevki Öncel, bu yıl ilk defa serasında kırmızı muz üretimini denedi. Maldivlerden getirdiği kırmızı muz fidanını muz serasında yetiştiren Öncel, ilk ürünü almanın mutluluk ve heyecanını yaşarken, seri üretim için ar-ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2017 yılında 'Hayat Tarım ile Başlar' felsefesi ile yirmi yıllık iklimlendirme tecrübelerini tropik meyve üretimi sektörü ile birleştirdiklerini belirten Şevki Öncel, "Her zaman iyi tarım ve doğal üretim ilkelerine bağlı kalarak, bulunduğumuz Manavgat bölgesindeki seramızın temelini attık" dedi. Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, "Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de içerdiği. Kırmızı kan hücrelerini çoğaltır, bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirir, sindirim sistemini dengeler, çok da farklı bir lezzeti var. Herkesin denemesini isterim" dedi.