Türkiye’de ortalama evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre; evlenen çiftlerin sayısı, önceki yıla göre azalış gösterdi. 2022 yılında 575 bin 891 olan evlenen çiftlerin sayısı, 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı da önceki yıla göre azaldı. 2022'de 182 bin 437 olan boşanan çift sayısı 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Kaba boşanma hızı ise 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.Ortalama ilk evlenme yaşı, her iki cinsiyette de arttı. 2022'de erkeklerde 28,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2023'te 28,3'e, kadınlarda 25,6 olan ortalama ilk evlenme yaşı 25,7'e yükseldi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş oldu.Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi. Yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olurken; toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı da 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu. Yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar, birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler içinde yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi. 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. 2023 yılında boşanan 171 bin 881 çiftten 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayeti çoğunlukla anneye verildi. Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.