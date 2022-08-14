Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağa Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ortaya çıktı.
Kaplumbağayı, Birecik ilçesinde bir vatandaş fark etti.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Birecik Kelaynak üretme istasyonu görevlisi Mustafa Çulcuoğlu'na teslim edildi.
Gerekli tedavi ve bakımının ardından Fırat Kaplumbağası tekrar bulunduğu yere salımı yapıldı.