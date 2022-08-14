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Giriş Tarihi: 14.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 14.8.2022 13:17

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve son yıllarda nadir rastlanan canlılardan biri olan Fırat kaplumbağasına Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde rastlandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor

Sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağa Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ortaya çıktı.

Kaplumbağayı, Birecik ilçesinde bir vatandaş fark etti.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan kaplumbağa yeri tespit edilip yakalanarak Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Birecik Kelaynak üretme istasyonu görevlisi Mustafa Çulcuoğlu'na teslim edildi.

Gerekli tedavi ve bakımının ardından Fırat Kaplumbağası tekrar bulunduğu yere salımı yapıldı.

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Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde görülüyor
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