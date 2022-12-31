Türkiye’deki yılbaşı tedbirleri GAMER’den izleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Türkiye genelinde alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili olarak şehirlere telekonferans yöntemiyle bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak İstanbul'da görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle telekonferans yöntemiyle görüşen Bakan Soylu, denetimler hakkında bilgiler aldı.





Sahil Güvenlik Personeli, kendilerine "Gürültü Yönetmeliği" noktasında, gerekli tedbir ve çalışma düzeninin oluşturulup oluşturulmadığı noktasında sorular soran Bakan Soylu'ya cevaben, İstanbul Boğazı'nda denetimlerin devam ettiğini söyledi.





Samsun'un Çakallı mevkiisindeki yol kontrol noktasında bulunan Jandarma personeline bağlanan Bakan Soylu, vatandaşların huzur ve güvenini geçtiğimiz yılda da gelecek yılda da korumayı temin etmek için ortaya koydukları gayret ve fedakarlıktan ötürü personellere teşekkür etti.

Daha sonra Antalya'da görevli personelle bağlantı kuran Bakan Soylu, "Özellikle son 15 gündür kaçak alkol denetimi konusunda gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz çok başarılı operasyonlar yaptılar. Hepsini tebrik ediyor ve kutluyoruz. Aynı zamanda özellikle yılbaşı akşamını tehdit olarak nitelendirdiğimiz birtakım operasyonlarımız oldu. Bu operasyonlar da şu ana kadar başarılı şekilde yürüdü. Özellikle kalabalık yerler, alışveriş merkezleri ve birtakım trafik uygulamalarımızla başarılı sonuçlar aldığımızı ifade etmeliyim. Gerek yerden gerek havadan, gerek dron gerek helikopterle 7/24 esasımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.





DENETİMLER HAVA, KARA VE DENİZDEN SABAHA KADAR SÜRECEK



Bakan Soylu'nun GAMER'den ayrılarak sahaya inmesi sonrasında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vali Öner Seymenoğlu, İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan, GAMER Başkanı Hakan Kafkas, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkan Vekili Jandarma Albay Gülhan Kılıç, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Mete Çağlar havadan, denizden ve karadan 7 noktaya daha bağlantı yaptı.





Bu kapsamda, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Tokat, Denizli, İzmir ve Van'da bulunan kara, hava ve deniz denetim noktalarına bağlantılar yapıldı.