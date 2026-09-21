Türkiye’den 90 üniversite dünya liginde

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "2025-2026 dünya alan sıralaması"nda, Türkiye'den 90 üniversite en az bir bilim alanı ile sıralamaya girme başarısı gösterdi. URAP Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2025-2026 yılı alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 78 farklı bilim alanına göre listelendi. URAP'ın internet adresinden kamuoyuna duyurulacak listede, üniversiteler son 5 yıldaki akademik performansları üzerinden incelendi. Üniversitelerin makale, toplam doküman ve atıflarının ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği ölçütleri, URAP alan sıralamasında kullanılan temel ölçütler oldu. Bu yıl 121 ülkeden 2 bin 566 üniversite en az bir alan sıralamasında kendine yer buldu. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 3'te sırayla Çin, ABD ve Hindistan yer aldı. Bu doğrultuda, Çin 2024-2025 sıralamasındaki 411 olan üniversite sayısını bu yıl 422'ye çıkardı. ABD 293, Hindistan ise 146 üniversiteyle sıralamaya girdi.

ÜNİVERSİTE SAYISI 90'A YÜKSELDİ

Geçen yıl alan sıralamasında 89 üniversitesi bulunan Türkiye, bu yılki alan sıralamasında üniversite sayısını 90'a yükselterek "en az bir bilim alanı" ile sıralamada yer aldı. URAP'ın alan sıralamasındaki 78 alanın 36'sında Çin üniversiteleri, 2'sinde ise ABD üniversiteleri birinci oldu. Bu ülkeleri 9 alanla İngiltere, 5 alanla ise Hollanda takip etti. Üniversiteler sıralamasında, 78 alanın 19'unda Harvard Üniversitesi dünya birincisi olarak dünya liderliğini sürdürdü. Bu üniversiteyi Çin'den Tsinghua Üniversitesi 15 alanla izledi. İngiltere'den Oxford Üniversitesi 8 alanda dünya birincisi oldu.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ EN ÇOK TIP VE MÜHENDİSLİKTE LİSTEDE

Türkiye, açıklanan 78 alanın 48'inde sıralamaya girdi. En fazla üniversitenin bulunduğu alanlar ise geçen yıl olduğu gibi tıp-sağlık bilimleri ve mühendislik oldu. Tıp-sağlık bilimleri alan sıralamasına bu yıl Türkiye'den 82 üniversite girme başarısı gösterdi, mühendislik alanında ise 36 üniversite sıralamada kendine yer buldu. Biyoloji alanına 26, teknoloji alanına 24, matematik alanına 19, fizik alanına 12 ve malzeme bilimlerinde ise 12 Türk üniversitesi girmeyi başardı. URAP'ın dünya alan sıralamasında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 28, Hacettepe Üniversitesi 21, ODTÜ 20, Yıldız Teknik Üniversitesi 19 bilim alanında sıralamaya girdi. Bu üniversiteleri, Ankara Üniversitesi, Gazi ve Atatürk üniversiteleri, Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ege ve Fırat üniversiteleri, Marmara, Sağlık Bilimleri ve Yakın Doğu, Erciyes ve Sakarya üniversiteleri izledi.