Türkiye’den Almanya’ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: Olmuyor, dönmek istiyorum

Yurt dışına yerleşen bir genç kız, Almanya'da yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen genç "Artık çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

UMDUĞU HAYATI BULAMADI

Bin bir umutla Almanya'ya giden ve öğrenci olarak orada bulunan genç kız, çektiği videoda yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı. "Artık gitmeye karar verdim" diyen genç, umduğu hayatı bulamadığını söyledi.



"SÜREKLİ KALBİMDE AĞRI VAR"

Genç kız duygusal anlar yaşadığı videoda "Arkadaşlar, beni tanıyorsunuz. Almanya'ya gelmiştim, öğrenci olarak buradaydım ama artık gitmeye karar verdim. Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor. Sürekli kalbimde bir ağrı var. Başaramadığım için kendime çok kızıyorum, psikolojim kaldırmıyor" dedi.

"OLMUYOR ARKADAŞLAR"

Başaramadığını dile getiren genç kız, derslerinde de zorlandığını belirterek "Her ağlayan gidecek diye bir şey yok ama ben artık kağıda bakıyorum, kağıt bana bakıyor. Soruların sadece bir tanesini yaptım. Olmuyor arkadaşlar. Herkes burada nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim çalıştığım olmuyor" ifadelerine yer verdi.