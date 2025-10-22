Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: "Olmuyor, dönmek istiyorum" | Video

22.10.2025 | 16:42

Almanya'ya öğrenci olarak giden bir genç kız, çektiği videoda yaşadığı zorlukları gözyaşlarıyla anlatarak Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. "Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor" diyen genç, psikolojik olarak tükenme noktasına geldiğini belirtti.