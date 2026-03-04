Taner Ölmez'den baba-oğul şovu! Eşi Ece Çeşmioğlu paylaştı: Eğlenceli anlara beğeni yağdı...
04.03.2026 | 10:01
Oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında nikah masasına oturduktan sonra mutluluklarını iki çocukla taçlandırmıştı. Çiftin sosyal medyaya yansıyan son paylaşımı ise yüzleri güldürdü. Ece Çeşmioğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı videoda, minik oğullarının babasının peşinden koşturduğu anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.
