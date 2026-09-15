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Giriş Tarihi: 15.09.2026 18:11

Türkiye’den Güney Afrika’da savunma atağı

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, AAD2026 kapsamında Pretorya Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin özellikle savunma ve savunma sanayii alanlarında geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Türkiye’den Güney Afrika’da savunma atağı
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Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı (AAD2026) kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da temaslarda bulundu. Ayhan, Pretorya Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ve büyükelçilik çalışanlarıyla bir araya geldi.

SAVUNMA SANAYİİ MASADA

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin özellikle savunma ve savunma sanayii alanlarında geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Türkiye ile Güney Afrika arasındaki köklü dostluk ve karşılıklı güven temelindeki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Yardımcısı Ayhan, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik temasların sürdürüldüğünü belirtti. Ayhan, Türkiye'yi başarıyla temsil eden Büyükelçi Yıldırımgeç ve büyükelçilik mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki savunma ve savunma sanayii alanındaki temaslarını artırdığı bir dönemde gerçekleştirilen ziyaret, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

#GÜNEY AFRİKA

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Türkiye’den Güney Afrika’da savunma atağı
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