Türkiye’den Lübnan’a yardım eli: STK’lar 3 yılda 1,2 milyar TL yardım gönderdi

Lübnan'da İsrail'in saldırıları ve ekonomik kriz, insani dramı her geçen gün artırırken; Türkiye'deki STK'lar bölgedeki mazlumlar için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği iş birliğiyle yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 7 Ekim 2023'ten bu yana başta gıda, sağlık, eğitim, barınma alanlarında olmak üzere toplamda 1,2 milyar TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

1,2 MİLYON İNSAN SÜRGÜN EDİLDİ

Son 1,5 yılda meydana gelen İsrail saldırılarında 4 bin 300'den fazla sivil hayatını kaybederken 12 binin üzerinde Lübnanlı yaralandı. Güney Lübnan'da binlerce bina ve kamusal alan tamamen yok olurken, 1,2 milyondan fazla insan ülkenin kuzeyine göç ettirildi.

İNSANİ YARDIM LÜBNANLILARA UMUT OLDU

Deniz yoluyla yapılan insani yardımlar kapsamında bölgeye 5 ayrı gemiyle toplamda 205 konteyner ayni yardım malzemesi gönderildi. İçerisinde gıda, hijyen ürünleri, yatak, battaniye ve birçok temel yaşam malzemesi bulunan yardımlar milyonlarca Lübnanlı aileye dağıtıldı. Ayrıca Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan elde edilen 288 ton dondurulmuş et, Beyrut Limanı'na ulaştı. Etler, ülke genelindeki mülteci kampları ve yerinden edilmiş aileler başta olmak üzere 800 binin üzerinde kişiye dağıtılacak.