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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı

Semih KARA Semih KARA
Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı
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Lübnan'da İsrail'in saldırıları ve ekonomik kriz, insani dramı her geçen gün artırırken; Türkiye'deki STK'lar bölgedeki mazlumlar için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği işbirliğiyle yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 7 Ekim 2023'ten bu yana başta gıda, sağlık, eğitim, barınma alanlarında olmak üzere toplamda 1.2 milyar TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#LÜBNAN #İSRAİL #TÜRKİYE

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Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı
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