Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı

Lübnan
'da İsrail
'in saldırıları ve ekonomik kriz, insani dramı her geçen gün artırırken; Türkiye
'deki STK'lar bölgedeki mazlumlar için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde; Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği işbirliğiyle yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine 7 Ekim 2023'ten bu yana başta gıda, sağlık, eğitim, barınma alanlarında olmak üzere toplamda 1.2 milyar TL değerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldı.