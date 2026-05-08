Türkiye–Kosova arasında güvenlik iş birliği güçleniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosovalı mevkidaşı Xhelal Sveçla ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bir araya geldi.

EĞİTİM VE KURUMSAL KAPASİTEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla bugüne kadar düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin katıldığı belirtilerek, güvenlik alanındaki iş birliğinin ulaştığı seviye ortaya konuldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

"KOSOVA'NIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ DESTEKLENECEK"

Görüşmede Türkiye'nin, dost ve kardeş Kosova'nın uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceği mesajı da paylaşıldı. Taraflar, güvenlikten savunma sanayiine, eğitimden kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine kadar birçok alanda yürütülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşerek devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

