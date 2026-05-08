Haberler Yaşam Haberleri Türkiye–Kosova arasında güvenlik iş birliği güçleniyor
Giriş Tarihi: 8.05.2026 17:37

Türkiye–Kosova arasında güvenlik iş birliği güçleniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile SAHA 2026’da bir araya geldi. SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türkiye ile Kosova arasında güvenlik alanındaki iş birliği masaya yatırıldı. Bakan Çiftçi, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin altını çizdi. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki bağların “ortak tarih, gönül bağı ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bir dayanışma” üzerine inşa edildiği vurgulandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Türkiye–Kosova arasında güvenlik iş birliği güçleniyor
  • ABONE OL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosovalı mevkidaşı Xhelal Sveçla ile SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında bir araya geldi.

EĞİTİM VE KURUMSAL KAPASİTEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla bugüne kadar düzenlenen 255 eğitim programına 3 bin 907 Kosovalı personelin katıldığı belirtilerek, güvenlik alanındaki iş birliğinin ulaştığı seviye ortaya konuldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın da ihtiyaç halinde Kosovalı makamlarla yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

"KOSOVA'NIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YERİ DESTEKLENECEK"

Görüşmede Türkiye'nin, dost ve kardeş Kosova'nın uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edeceği mesajı da paylaşıldı. Taraflar, güvenlikten savunma sanayiine, eğitimden kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine kadar birçok alanda yürütülen iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşerek devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #SAHA 2026 #JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI #EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye–Kosova arasında güvenlik iş birliği güçleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA