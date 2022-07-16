Türkiye’mizin gücünü gördüm

Kaza gününü ve sonrasında yaşadıklarını SABAH'a anlatan Mustafa Aydın, "Bayramın birinci günü başkente 400 km mesafedeki ağırlık olarak Müslümanların yaşadığı bölgeye gittik. Orada İHH tarafından getirilen 50 adet büyükbaş hayvanı kestik, dağıtımını yaptık. Akşam otelde kaldık, ertesi gün yine o bölgede fakir ailelere Trabzon ve Bursa'dan hayırsever kardeşlerimizin gönderdiği yardımları ulaştırdık.





Çok güzel geçti ve akşam bayramın üçüncü günü Türkiye'de okuyan öğrencilerle olan programımıza yetişebilmek için başkente doğru yola çıktık. Şehit olan kardeşlerim benim yanımda oturuyorlardı. Ben uyumaya başladım ve kaza da ben uyurken olmuş. Uyandığımda kendimi karanlık bir yerde buldum, insanlar etrafımıza doluşmuştu. Aracı bize rehberlik eden Togolu arkadaşımız kullanıyordu.





Ben hemen Kelime-i Tevhid getirdim. Omzumdan çok fazla kan akıyordu. Bizi bir minibüse koydular ve 150 km mesafede bir hastaneye götürdüler. Beni hemen ameliyata aldılar, kanamayı durdurdular. Allah razı olsun devletimiz o aşamadan sonra devreye girdi, her zaman yanımızda oldu ve ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildik" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR YARDIM YAPARSAK YAPALIM YETİŞEMİYORUZ"

İki şeye çok üzüldüğünü söyleyen Aydın, "Birincisi çok kıymetli arkadaşlarımızı o kazada şehit verdik. Diğer bir üzüntüm de oraya yardım götüren bir sürü dernek, vakıf vardı ve hepsi Türkiye'dendi. Oradaki insanlara yardım etmek, bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidermek için orada bulunuyordu. Fakat ne kadar yardım yaparsak yapalım yetişemiyoruz. O insanlar çok yoksullar. Ne kadar kurban keserseniz, zekât ve yardım dağıtırsanız dağıtın illa ki ulaşamadığınız insanlar oluyor ama inşallah bu yolda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SENEYE AYNI EKİPLE TEKRAR GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞTIK"

Bir dahaki yıl aynı ekiple tekrar Togo'ya gitmek için anlaştıklarını söyleyen Aydın, şöyle devam etti: "Ercan ve Resul kardeşlerimiz bu yolda bizden daha çok mücadele etmişler. Allah şehitliği onlara nasip etti. Cenabı hak inşallah bir gün bize de nasip eder. Hepsiyle ilk kez orada tanıştık ama birbirimizi çok sevdik, kaynaştık, her şeyimizi paylaştık. Güzel planlarımız vardı. Yardımları dağıttıktan sonra bir daha gelmek için anlaştık. 'Bu ekibi bozmayalım, eksiklikleri gördük ve bir dahaki sene daha hatasız bir organizasyon yaparak tekrar gelelim' dedik ama olmadı. Onların kendileri için üzülmedim, Allah'ın izniyle şehadete ulaştılar. Sadece ailelerine sabırlar diliyorum."

"TÜRKLERİN YARDIMIYLA BU İNSANLARIN SESİ DUYULACAK"

Togo'da Türkiye'nin ve Türk devletinin gücünü gördüğünü ifade eden Aydın, şunları söyledi: "Dünyanın öbür ucunda, 4 bin kilometre mesafede ambulans uçağın geleceğini duyunca çok heyecanlandık ve mutlu olduk. Sağlık Bakanlığımızdan da Allah razı olsun. Türkiye'yle gurur duyuyorum. Dünyadaki mazlum Müslümanların imdadına Türkler yetişiyor. Türklerin yardımıyla bu insanların sesi duyulacak."





NE OLMUŞTU?

Togo'nun başkenti Lome'ye 160 kilometre mesafedeki Atakpame şehri yakınlarında meydana gelen kazada Resul Çerezoğlu, Ercan Ersoy ve İbrahim Chabane hayatını kaybederken, Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralanmıştı. Önceki gün Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Atatürk Havalimanına getirilen Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerden Togolu İHH gönüllüsü Chabane'nin cenazesi Togo'da defnedilirken, Çerezoğlu ve Ersoy'un cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Çerezoğlu'nun cenazesi Gaziantep'te, Ersoy'un cenazesi ise Bursa'da toprağa verildi.