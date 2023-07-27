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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Türkiye’nin Alpleri Rize

CNN International, okurlarına Rize’yi tanıttı. Türkiye’nin Alpleri olarak tanıtılan Rize’nin yerel evlerine ve mıhlamasına dikkat çekilen haberde yaylalar için “Sıcaktan kaçış noktaları” denildi

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Türkiye’nin Alpleri Rize
ABD merkezli CNN International sitesinde bir kez daha Türkiye'nin güzelliklerine yer verildi. CNN Travel'da yer alan haberde Rize ele alındı. Karadeniz kıyısında ve Türkiye'nin Gürcistan sınırı yakınlarında olduğu belirtilen Rize'nin günümüzde çok sayıda uluslararası yolcu tarafından yeteri kadar bilinmediğine dikkat çekildi. "Türkiye'nin Alpleri" olarak tanımlanan Rize'nin doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülediği kaydedildi.



Haberde ayrıca Rize'nin deniz kıyısındaki bölgelerin yanı sıra yaylalarına da vurgu yapıldı ve "Sıcak yaz günlerinden harika bir kaçış noktaları" ifadesi kullanıldı. CNN Travel, Rize'yi ziyaret etmeyi düşünenler için kalacak yerler arasında ise Çamlıhemşin'de şimdilerde turistlere açılan yerel evleri tavsiye etti. Rize'de yenmesi gerekenler arasında da mıhlama ilk sırada gösterildi. CNN Travel sitesinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir başka haberde ise Rize çayını tanıtmıştı.

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Türkiye’nin Alpleri Rize
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