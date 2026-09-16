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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Türkiye’nin Ay planı işliyor

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’yla başlayan süreçte geliştirilen uydu teknolojileri, milli hibrit itki sistemi ve bilimsel görev yükleri tek bir projede buluştu. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına ulaşan araç, 2027’nin ilk Ay görevi için kritik test aşamasına geçecek

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Türkiye’nin Ay planı işliyor
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Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamındaki Ay Araştırma Programı-1 (AYAP-1) projesinde kritik bir aşamaya geldi. Yaklaşık 3.5 ton ağırlığında ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. GÖKTÜRK-2, İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinden elde edilen uçuş bilgisayarı, haberleşme ve güç gibi kritik teknolojik birikimler bu derin uzay görevine aktarıldı.

Yerli imkânlarla geliştirilen hibrit itki sistemine sahip aracın, hava ve yörünge koşullarının uygun olması durumunda 2027'nin ilk aylarında uzaya fırlatılması hedefleniyor. Araç, fırlatmanın ardından TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) ısıl vakum, yapısal ve elektromanyetik uyumluluk gibi zorlu testlerden geçirilecek.

Yaklaşık 2 aylık yolculukla Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikteki kutupsal yörüngeye ulaşması planlanan araç, burada en az 3 ay (performansa göre 1.5 yıla kadar) operasyon yürütecek. Görev süresince Güneş rüzgârları, su oluşumu, manyetik alanlar, ısıl özellikler ve radyasyon ortamına ilişkin bilimsel ölçümler gerçekleştirecek. Araç, kontrollü bir şekilde Ay yüzeyine ulaştırılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKSAT 6A #TUSAŞ

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Türkiye’nin Ay planı işliyor
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