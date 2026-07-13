Türkiye’nin çocuk nüfus oranı AB ülkelerinden yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğunu, Türkiye'nin nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18ç sırada yer aldığını açıkladı. BM dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56.2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 24.8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü. AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22.3 ile İrlanda olduğu görüldü. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 24.8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.