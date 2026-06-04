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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Türkiye'nin demografik erimesine karşı tarihi reçete: Gençlerin yüzde 81'i çocuk istiyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Aile Enstitüsü, ülkenin nüfus ve aile yapısını tehdit eden demografik risklere ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla kapsamlı bir saha araştırması yaptı. Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin "Yüksek Doğurganlık"; Bartın, Karabük ve Zonguldak "Düşük Doğurganlık"; Van, Ağrı ve Siirt "Yüksek Farklılaşma"; Kırklareli, Balıkesir ve Manisa ise "Düşük Farklılaşma" bölgeleri olarak kayda geçti. Araştırma 12 ilde, 6 bin 530 hanede toplam 10 bin 408 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Türkiye’nin demografik erimesine karşı tarihi reçete: Gençlerin yüzde 81’i çocuk istiyor!
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Açıklanan stratejinin merkezinde, nüfus krizini tek bir bakanlığın meselesi olmaktan çıkarıp topyekûn bir devlet politikası haline getiren "Ana Akımlaştırma" yaklaşımı yer aldı. Bu modele göre güçlü aile ve nüfus yapısının korunması, artık tüm kamu sektörlerinin ortak önceliği olacak. Eğitim, sağlık, çalışma hayatı, tarım, çevre ve ekonomi başta olmak üzere devletin tüm çarkları, bütçelerini ve performans hedeflerini bu demografik kalkınma eksenine göre yeniden şekillendirecek. 2026'dan 2035'e kadar her yıl gelecek iki yılın planlaması yapılacak ve geçmiş bir yılın izleme raporlarıyla sürecin performansı titizlikle denetlenecek.

Bakanlığın araştırmasında ortaya çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şunlar oldu:

  • -Yeni kuşağın yüzde 81'i çocuk istiyor
  • -Çocuk sahibi olmanın toplumda statü kazandırdığına inananlar yüzde 79 oldu
  • -Toplumun yüzde 35'i ideal çocuk sayısının 2 olduğunu düşünüyor

DEMOGRAFİK ERİMEYİ DURDURACAK 5 STRATEJİK ÖNCELİK

Bilimsel kanıta dayalı zemin üzerinde yükselen stratejik eylem planı, 5 ana stratejik öncelik üzerinden yürütülecek:

- Kültürel ve manevi zemini koruyarak dijital iklimin ve sorumsuz medyanın aile yapısını aşındırmasının önüne geçilecek yapısal kalkanlar oluşturulacak.
- Genç kuşağın evliliğe yönelik yüzde 39,62'ye varan mesafeli duruşunu yıkmak adına, evlilik kurumu maddi ve sosyal teşvik mekanizmalarıyla cazip hale getirilecek.
-Gerileyen canlı doğum sayılarını yukarı çekmek amacıyla çalışan ebeveynlere yönelik radikal destek paketleri devreye alınacak.
-Nesiller arası emanet ve dayanışma ilkesi gereği, gençlerin geleceğe güvenle bakması sağlanırken yaşlanan nüfusun sosyal refahı güvence altına alınarak ailelerin bakım yükü hafifletilecek.
- Nüfusun belirli metropollere sıkışmasını engellemek adına, kırsal bölgeler ekonomik ve sosyal olarak yerinde kalkındırılacak; böylece göçün getirdiği aile parçalanmalarının önüne geçilecek.

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Türkiye'nin demografik erimesine karşı tarihi reçete: Gençlerin yüzde 81'i çocuk istiyor!
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