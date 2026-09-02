Türkiye’nin dokuzuncu unicornu üniversite kampüsünden çıktı: HubX, 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaştı!

"BİLGİNİN TEKNOLOJİYE VE EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, HubX'in ulaştığı başarının üniversitelerin Türkiye'nin teknoloji üretme ve girişimcilik kapasitesindeki rolünü gösteren önemli örneklerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin teknolojiye, yenilikçi ürünlere ve küresel girişimlere dönüşmesini önemsediklerini belirten Özvar, üniversite, araştırma altyapısı, teknopark ve girişimcilik ekosistemi arasındaki bağın güçlendirilmesinin Türkiye'nin yüksek teknoloji hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Özvar, şöyle devam etti:"Üniversitelerimizden küresel ölçekte rekabet eden teknoloji şirketlerinin çıkmasını istiyoruz. İYTE Kampüsündeki Teknopark İzmir'de büyüyen HubX'in 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşarak İzmir'in ilk, Türkiye'nin dokuzuncu unicorn girişimi olması bu hedef açısından son derece kıymetli. Üniversitelerimizde üretilen bilginin teknolojiye, girişimciliğe, istihdama ve ekonomik değere dönüşmesinin güçlü bir örneğiyle karşı karşıyayız."