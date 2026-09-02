Türkiye’nin dokuzuncu unicornu üniversite kampüsünden çıktı: HubX, 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaştı!

HubX, ABD merkezli Point72 Private Investments ile toplam 75 milyon dolara ulaşabilecek yatırım anlaşmasına imza attı. Anlaşma ilk aşamada 50 milyon dolarlık yatırımı kapsarken, 25 milyon dolarlık ek yatırım opsiyonu da bulunuyor.
Yapay zekâ odaklı ürünleriyle 190'dan fazla ülkede 600 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan HubX, 2022 yılında İzmir'de kuruldu. Kuruluşundan bu yana dış yatırım almadan büyüyen şirket, geliştirdiği 40'tan fazla mobil ve web tabanlı ürünle kısa sürede küresel pazarlara açıldı.
İzmir ve İstanbul'daki ekipleriyle çalışmalarını sürdüren HubX'in 370'in üzerinde çalışanı bulunuyor.
İLK DIŞ YATIRIMINI KÜRESEL BÜYÜME İÇİN KULLANACAK
Point72 Private Investments ile yapılan anlaşma, HubX'in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği ilk dış yatırım oldu.
Şirket, yeni yatırımla küresel büyümesini hızlandırmayı, uluslararası ölçekte satın almalar gerçekleştirmeyi ve stratejik ortaklıklar geliştirmeyi hedefliyor.
HubX'in faaliyet gösterdiği Teknopark İzmir, yüksek teknoloji tabanlı girişimlerin geliştirilmesi, teknoloji şirketlerinin desteklenmesi ve üniversitedeki bilimsel bilgi birikiminin girişimcilikle buluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.
"BİLGİNİN TEKNOLOJİYE VE EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ"
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, HubX'in ulaştığı başarının üniversitelerin Türkiye'nin teknoloji üretme ve girişimcilik kapasitesindeki rolünü gösteren önemli örneklerden biri olduğunu söyledi.
Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin teknolojiye, yenilikçi ürünlere ve küresel girişimlere dönüşmesini önemsediklerini belirten Özvar, üniversite, araştırma altyapısı, teknopark ve girişimcilik ekosistemi arasındaki bağın güçlendirilmesinin Türkiye'nin yüksek teknoloji hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Özvar, şöyle devam etti:"Üniversitelerimizden küresel ölçekte rekabet eden teknoloji şirketlerinin çıkmasını istiyoruz. İYTE Kampüsündeki Teknopark İzmir'de büyüyen HubX'in 1,2 milyar dolar değerlemeye ulaşarak İzmir'in ilk, Türkiye'nin dokuzuncu unicorn girişimi olması bu hedef açısından son derece kıymetli. Üniversitelerimizde üretilen bilginin teknolojiye, girişimciliğe, istihdama ve ekonomik değere dönüşmesinin güçlü bir örneğiyle karşı karşıyayız."
"ARAŞTIRMA VE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"
Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, ürettikleri bilgiyi yüksek teknolojiye ve katma değere dönüştüren merkezler hâline gelmesini hedeflediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin yeni unicornlarının üniversite kampüslerinden, teknoparklardan ve araştırma merkezlerinden çıkacağına inanıyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Üniversitelerimizdeki bilimsel birikimin yeni teknoloji şirketlerine, nitelikli istihdama ve küresel ölçekte rekabet edebilen girişimlere dönüşmesini destekleyeceğiz."
İZMİR'İN YÜKSEK TEKNOLOJİ KAPASİTESİNE DİKKAT ÇEKTİ
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da HubX'in başarısının İzmir'in yüksek teknoloji ve girişimcilik potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.
Baran, "Teknopark İzmir'den doğan HubX'in bu tarihî başarısı, İzmirimizin ilk unicornunu ortaya çıkararak kentimizin yüksek teknoloji ve girişimcilik alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.