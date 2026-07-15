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Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:25 Son Güncelleme: 15.07.2026 09:41

Türkiye’nin dört bir yanından geldiler! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine anlamlı ziyaret: “Gurur duyuyoruz”

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar Niğde'ye geldi. Darbenin seyrini değiştiren ve Türk tarihine adını yazdıran şehit Ömer Halisdemir'in kabri ziyaretçilerle doldu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Türkiye’nin dört bir yanından geldiler! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine anlamlı ziyaret: Gurur duyuyoruz
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Hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren ve adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dua eden ziyaretçiler minnet duygularını dile getirdi.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akını! | Video

"NİĞDE'YE İLK KEZ KABİR ZİYARETİ İÇİN GELDİM"

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gelen Abdulvahit Yılmaz, şehit Halisdemir'i her zaman dualarında yaşattıklarını belirterek, "Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

"ÖMER HALİSDEMİR'LE GURUR DUYUYORUZ"

Tekirdağ'dan gelen Emirhan Doygun ise 15 Temmuz gecesini küçük yaşta olduğu için tam hatırlayamadığını ancak sonradan araştırarak öğrendiğini ifade ederek, "Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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"BİZİM İÇİN ŞEHİT OLDU"

Ziyaretçilerden Yıldız Doygun da yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Buradan sonra annesi için de dua etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı. Şehit Ömer Halisdemir'in kabrindeki ziyaretlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİĞDE #15 TEMMUZ

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Türkiye’nin dört bir yanından geldiler! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine anlamlı ziyaret: “Gurur duyuyoruz”
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