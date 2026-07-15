Türkiye’nin dört bir yanından geldiler! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine anlamlı ziyaret: “Gurur duyuyoruz”

"BİZİM İÇİN ŞEHİT OLDU"



Ziyaretçilerden Yıldız Doygun da yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Buradan sonra annesi için de dua etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı. Şehit Ömer Halisdemir'in kabrindeki ziyaretlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör