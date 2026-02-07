Türkiye’nin eli Osmanlı mirası ailelere uzandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışındaki Türk vatandaşları ile soydaş topluluklara yönelik burs, eğitim, hak koruma ve diaspora destek çalışmalarını sürdürürken yürüttüğü projelerin kapsamını TBMM'de paylaşılan sunumla ortaya koydu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdülhadi Turus, TBMM Dışişleri Komisyonu Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Osmanlı döneminde üç-dört asır himaye görmüş ailelerin çocuklarına burs imkânı sağladıklarını belirterek bu desteği tarihi sorumluluğun devamı olarak gördüklerini söyledi. Burslu öğrencilerin en yoğun Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'dan geldiğini ifade eden Turus, Latin Amerika'daki "El Turco" topluluklarından Etiyopya'daki Harar Türklerine kadar geniş bir coğrafyada hakların korunması ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik projeler yürüttüklerini kaydetti. Türkiye Stajları Programı kapsamında gelen bir öğrencinin KAAN projesinde çalıştığını belirten Turus, Türkiye burslarına 2025'te 125 bini aşkın başvuru alındığını vurguladı.