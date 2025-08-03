Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü de kuraklığa teslim oluyor

Konya ve Isparta sınırları içerisinde yer alan 656 kilometre kare yüzey alanı ile Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, kuraklıkla pençeleşiyor. Yıllardır istediği yağışı alamayan ve her geçen gün buharlaşmanın da etkisiyle su seviyesi azalan göl için uzmanlar tehlikeyi gözler önüne serdi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, "Gölü besleyen en büyük kaynak yağışlar, yeraltı suları ile onun besleyen akarsular.

Ancak son dönemlerde kuraklıkla birlikte buharlaşma aşırı derece de arttı. Yağış azlığı da gölün çekilmesine neden oldu. Bunda küresel ısınmanın ciddi bir etkisi var. Göl sığ olunca güneş ışınları dibine kadar inip, sualtı bitkilerini büyümesine de neden oluyor. Eğer yağışlar düzelmezse göl çok zora girecek. Göller zaman içerisinde sığlaşır. Ama bu böyle büyük göllerde asırlar sürer. Günümüzde şartlar çok değişti ve birkaç yılda bile çoğu gölün kuruduğunu görebiliyoruz" dedi.